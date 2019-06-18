Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden motosikletli, virajı alamayarak yan yattı. Motosikletli, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş'ta motosiklet kazası VİDEO

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki kişi daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZA YAPANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı.









