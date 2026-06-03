Beşiktaş'ta sürpriz golcü hedefi: Alex Arce...

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Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, sürpriz bir isimle ilgilendiği öne sürüldü.

El Futbolero Ecuador'da yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın grup aşamasında karşılaşacağı takımlardan birinin oyuncusu olan Paraguaylı forvet Alex Arce'yi gündemine aldı.

166 MAÇTA 95 GOL ATTI

Arjantin temsilcisi Independiente Rivadavia'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor, kariyeri boyunca toplam 166 karşılaşmada görev aldı ve 95 gol ile 14 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paraguaylı golcünün güncel piyasa değerinin yaklaşık 3.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.