Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İDMANDAN NOTLAR
Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale oyunu ve geniş alanda çift kale maçla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)