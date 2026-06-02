Beşiktaş'tan Salih Özcan'a 'Bizi bekle' mesajı

Neredeyse 2 yıldır adı Beşiktaş'la her transfer döneminde anılan Salih Özcan, bu kez transfer olmaya çok yaklaştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu, A Milli Takım kampında bulunuyor.

Mevcut 10 artı 4 yabancı kuralında yerli rotasyonunu güçlendirmesi gereken siyah-beyazlılar, Salih'i alacak.

Teknik direktör gündemi nedeniyle transfere ağırlık veremeyen Beşiktaş Yönetimi, Salih'e haber gönderdi.

"SENİ ALACAĞIZ, KİMSEYLE GÖRÜŞME"

Oyuncu tarafına "Seni alacağız, kimseyle görüşme." denildi.

28 yaşındaki gurbetçi yıldız, geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund'da çok az süre aldı.

Almanya'da bazı kulüplerin Salih ile ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın ekonomik anlamda daha iyi bir teklif sunduğu ve Salih Özcan'ın da yeni rotasının İstanbul olacağı dış basında yazılmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Borussia Dortmund'da 12 maçta süre buldu.