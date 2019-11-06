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Bestekar öğretmen, albüm geliriyle okulda atölye kurdu

Ankara'da bir okulda öğretmenlik yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Caner Menemencioğlu, çıkardığı "3 Hece" adlı albümünün geliriyle Samsun'da bir okulda müzik atölyesi kurdu.

AA | 06.11.2019 - 08:03..
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Ankara'da, Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda 16 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye'de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor.

Müzik çalışmaları kapsamında Menemencioğlu, 23 Nisan 2019'da "3 Hece" adlı albümünü çıkardı.

ALBÜM GELİRİ İLE OKULA MÜZİK ATÖLYESİ KURDU

Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan albümden elde ettiği gelirle aldığı saz, gitar, piyano, zil, darbuka, tef, makaras gibi müzik aletlerini Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan Gökçeli Ortaokuluna getirerek, burada müzik atölyesi kurdu.

Menemencioğlu, bugüne kadar çok sayıda şarkı sözü yazdığını ve 4 şarkıya farklı tarihlerde klip çektiğini anlattı.

On şarkıdan oluşan albümün satışından elde edilen gelirle çocuklara enstrüman aldığını ve müzik atölyesi kurabildiğini ifade eden Menemencioğlu, "Bu ilk adım, umarım birileri de birkaç adım atar ve başka müzik atölyeleri de kurulur. Ben öğretmenliğin yanı sına müzik, sinema ve tiyatro ile uğraşıyorum ve çocuklara ancak böyle faydalı olabiliyorum. Bu çocuklardan birkaçının hayatı benim sayemde değiştirirse bundan çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Bestekar öğretmen, albüm geliriyle okulda atölye kurdu

"BİRİNİN HAYATINA YÖN VERMEK, BENİ ONURLANDIRIR"

Müzik atölyesini Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023 vizyonu kapsamında oluşturulduğunu dile getiren Menemencioğlu, şöyle devam etti:

"İstedikleri zaman müzik aletlerine ulaşamayan bir okulda böyle bir atölye oluşturmak beni heyecanlandırdı. Bu yaşlarda çocuklar kendilerine gelecek hayatları konusunda yön veriyorlar. Bir tanesinin hayatını şekillendirmek, ona yön vermek ve onun sanatçı olmasını sağlamak beni onurlandırır."

Salıpazarı Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da Ankara'dan satın aldığı enstrümanları Salıpazarı'na getiren Menemencioğlu'nun kendilerini geliştirmesine imkan tanıdığını belirterek, "Umarım bu atölyede yetişen çocuklarımız birer sanatçı olurlar." ifadesinde bulundu.

Okulun imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle fazla enstrüman bulamadıklarını söyleyen öğrenciler de şimdi istedikleri enstrümanlarının olduğunu, bunlarla müziği daha çok seveceklerini söyledi.

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