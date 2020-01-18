taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Betül Kaçar NASA ekibine kabul edildi

Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe dahil edildi.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 11:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NASA’nın evrendeki yaşamın izlerini araştırmak için yeni kurulan ekibine kabul edildiğini duyurdu.

"İLAÇ GİBİ GELDİ"

Kaçar, şunları yazdı: “Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim.”

Betül Kaçar NASA ekibine kabul edildi

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi’nde kimya okudu. Daha sonra Howard Hughes Medical Institute’a başvurdu ve burada biyomoleküler kimya doktorasını tamamladı. 2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılarak, Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı.

2017 yılında Arizona Üniversitesi’ne geçiş yaptı, burada da Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve Astronomi alanında doçent olarak çalıştı. Kaçar’ın ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth-Life Science Institute’ta da doçent unvanı bulunuyor.

Arizona Üniversitesi öğretim üyesi olan Kaçar, NASA’dan burs alan ilk Türkiye vatandaşı olmuştu

Betül Kaçar NASA ekibine kabul edildi


İlginizi Çekebilir
Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu
Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, kışın yolcularına muhteşem bir seyir imkanı sunuyor.
75 yaşında ilk cezasını yedi, çerçeveletti
Çanakkale'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesilen 75 yaşındaki sürücü, bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evinin odasına astı.
Erzurum’da aç kalan kurtlar köpeği yedi
Kent merkezine inen kurt sürüsü, saldırdıkları bekçi köpeğini parçalayıp, yedi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Karnesini alır almaz şehit babasının mezarına gitti
Iğdır'da terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu 5 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa Derindere, ilk karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

115
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

68
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

122
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

46
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

273
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

68
Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

425
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir