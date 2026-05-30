Beylikdüzü açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Marmara Denizi'ndeki tekne, makine arızası nedeniyle Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı.

10 metre uzunluğundaki teknede 2'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtildi.

Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TEKNEDEKİLER KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tekneyi güvenliğe alarak 2'si çocuk 9 kişiyi kurtardı.

Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince (KEGM) Güzelce Marina'ya demirletildi.

Öte yandan, sürüklenen teknedeki kişiler, kurtarılmayı bekledikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.