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Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

Bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı.

DHA | 25.09.2019 - 06:44..
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İstanbul Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında kundaklama vakası meydana geldi.

Otomobil ile gelen bir kişi, park halindeki 68 EV 390 plakalı hafriyat kamyonunun camlarını kırdıktan sonra üzerine benzin dökerek yaktı. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle büyümeden söndürdü.

Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hafriyat kamyonunun sahibi Murat A.'nın eski çalışanı olan şüpheli A.F. polis tarafından her yerde aranıyor.

Bu arada, kamyon sahibi Murat A.'nın eski çalışanı A.F. ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen bir kişinin kamyonun üzerine benzin döktüğü ve kamyonu ateşe verdikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Beylikdüzü'nde park halindeki kamyonu kundaklandı VİDEO

Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı



Beylikdüzü'nde kamyon kundaklandı

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