Beylikdüzü'nde karısının iki çocuğunun önünde ateş açtı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezir Sokak'ta, 7 ay önce evlenen uzman çavuş ve eşi bir süre önce kavga ederek ayrıldı.

İKİ ÇOCUĞU ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Konuşmak ve barışmak için eşinin evine gelen uzman çavuş ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve uzman çavuş yanında getirdiği tabanca ile havaya 4-5 el ateş açtı.

POLİS UZMAN ÇAVUŞU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Eşinin bir önceki evliliğinden olma iki çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran uzman çavuşu, polisler etkisiz hale getirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.