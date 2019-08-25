taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Beylikdüzü'nde karısının iki çocuğunun önünde ateş açtı

Yedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı.

Haber Merkezi | 25.08.2019 - 16:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezir Sokak'ta, 7 ay önce evlenen uzman çavuş ve eşi bir süre önce kavga ederek ayrıldı.

İKİ ÇOCUĞU ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Konuşmak ve barışmak için eşinin evine gelen uzman çavuş ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve uzman çavuş yanında getirdiği tabanca ile havaya 4-5 el ateş açtı.

Beylikdüzü'nde karısının iki çocuğunun önünde ateş açtı

POLİS UZMAN ÇAVUŞU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Eşinin bir önceki evliliğinden olma iki çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran uzman çavuşu, polisler etkisiz hale getirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beylikdüzü'nde karısının iki çocuğunun önünde ateş açtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

342
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

139
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

281
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

148
Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

180
Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

140
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir