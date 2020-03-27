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Beylikdüzü’nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı

Maske satışı yapan iş yerinde anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.03.2020 - 14:25..
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İstanbul Beylikdüzü'nde maske satışı yapan iş yerinde, alışveriş sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

BİRİSİ KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Silahların çekildiği kavgada birisi kadın 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kişinin, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Beylikdüzü’nde maske satışında silahlı kavga

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPIYOR

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yerinin içerisinde ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalara başladı.

Polis ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

Beylikdüzü’nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı

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