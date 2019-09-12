Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL SERVİS ARACINA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Araçta bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrencilere hızla müdahale etti. Öğrencilerin kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

KAZAYA SEBEP OLAN ŞAHSIN KOLU KIRILDI

Öte yandan, kazaya sebep olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsünün kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü'nde okul servisi takla attı ViDEO