Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 248 kilogram metamfetamin yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Daha önce belirlenen iki eve baskın yapıldı. Operasyonda yine belirlenen iki araçta da arama yapıldı.

248 KİLO UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Yapılan aramalarda 62 bin 400 Türk Lirası, bin 700 dolar, 5 euro para ile 1 bidon içerisinde 25 kilo gelen ara kimyasal madde, 41 parça halinde 53 kilo kristal metamfetamin, 6 bidon sıvı halde 195 kilogram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 248 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Uyuşturucuya el konulurken baskın sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu"ndan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.