Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında, Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda birçok konu hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu için hiçbir iş yapamayacağını mı sordu.

Askerlik yapmadığına dair söylentilere de yanıt veren Bilal Erdoğan, askerlik hizmetini Burdur'da, 3 hafta yaparak tamamladığını sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE LİDERİNİN OĞLUYUM DİYE HİÇBİR İŞ YAPMAYACAK MIYIM"

"Mesela bir dernekte şunu tartıştık. Filanca hesabımıza şu kadar para yatırmış. Bunu geri verelim mi? Çünkü filancanın şöyle şöyle beklentileri olabilir. Ben bana bağış yapan insanların ne düşünerek bağış yaptığını bilemem ki. 17-25 Aralık'ta bir tane zimmet ithamı yok. Herhalde o olsaydı; 17-25 Aralık'ın polisleri, savcıları bunu bu işin içine koyardı. Ben Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben birisinin bir işini çözmek için bir kuruş alıyorsam bu rant amacıyladır. Devletin buna karşı önlemi mal beyanıdır. Ben 5 yıllık süreden daha kısa sürede bu mal beyanını verdim.





BENİM İÇİN TATMİN EDİCİ BİR PARA KAZANIYORUM

Ben 10 yıldır restoran işi yapan birisiyim. Amcam ve eniştemle ortak olduğum bir inşaat işi var. Bir ara gemi yapıp sattık ama şu an restoran ve inşaat sadece. Benim için tatmin edici bir para kazanıyorum.

CUMHURBAŞKANIMIZA SORDUM: BEN ER OLARAK MI GİDEYİM NE DERSİNİZ

Ben ABD'de 9 yıl yaşadım. 3 yıl orada sigortalı çalıştım. Ben askerliği Burdur'da 3 hafta yaptım, insanlar bunu kabul etmiyorlar. O zaman Cumhurbaşkanımıza sordum, 'Ben er olarak gideyim ne dersiniz?' O zaman bana 'Hakkını kullan' dedi. Benim o hakkım var.

2-3 HAFTADA BİR KERE GÖRÜŞÜYORUZ

Cumhurbaşkanımızla çok sık görüşemiyoruz. Ben şimdi arayıp da gündeminde yer açmak istemiyorum. Herhalde 2-3 haftada bir kere görüşüyoruz. Ankara'da bir saat fazla geçirmemeye çalışırım."