Bilecik'te 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron yakalandı
Bilecik Söğüt'te jandarma ekipleri yaptıkları baskında, 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesi amaçlı çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda Söğüt ilçesinde işletmesi bulunan M.T. isimli şahsın bandrolsüz tütün ve tütün ürünlerini sattığı tespit edildi.
BASKIN YAPILDI
Yine yürütülen çalışmada M.T.'nin bu ürünleri M.A. isimli şahsın ikametinde muhafaza ettiği bilgisine ulaşıldı.
Jandarma tarafından alınan adli arama kararına istinaden yapılan operasyonda ikamette 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. ve M.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)