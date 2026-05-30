Bilecik’te dere taşması nedeniyle yol tek şeride düştü
Osmaneli ilçesinde etkili olan yağış sonrası, dere yatağından taşan malzeme nedeniyle yolda ulaşım tek şeride düştü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Kazancı köyü yolunda, dere yatağından taşan toprak ve malzeme yola sürüklendi.
Yolda su birikintisi oluşması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI
Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.
Öte yandan, D-650 Karayolu İçmece mevkisinde de yola düşen odun parçaları nedeniyle su birikintisi oluştu.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SÜRÜYOR
Bölge Trafik ekipleri yönlendirme yaparken, Karayolları ekiplerine de bilgi verildi.
Söz konusu güzergahta ulaşımın tek şeritten sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)