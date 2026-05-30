Bilecik'te sağanak: Bir köy sular altında kaldı

Bilecik genelinde etkisini artıran şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüşerek birçok bölgede yaşamı felç etti. Özellikle tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, bazı noktalarda ulaşım tamamen durdu. Yağışın ardından oluşan taşkınlar, bölgedeki altyapının da zorlandığını ortaya koydu.

BOZÜYÜK’TE ALT GEÇİT SU ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın en yoğun hissedildiği Bozüyük ilçesinde alt geçitlerden biri tamamen suyla doldu. Trafiğin aksamasına neden olan durum nedeniyle araç geçişleri durduruldu.

İlçede birçok tarım arazisi ve yerleşim alanı da su baskınlarından etkilendi. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı bölgelerde günlük yaşam kısa sürede olumsuz etkilendi.

SARNIÇ KÖYÜNDE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç Köyü, yağışın ardından en çok etkilenen yerleşimlerden biri oldu. Köyde birçok ev ve ibadethane su altında kalırken, sokaklar adeta göle döndü.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı bölgelerde ulaşım tamamen durdu. Köy sakinleri yaşanan durumu cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

ULAŞIM YOLLARINDA HEYELAN VE KAYA DÜŞMELERİ

Yağış sonrası sadece yerleşim yerleri değil, ulaşım hatları da zarar gördü. Birçok noktada heyelan meydana gelirken, yollara düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları başlatırken, riskli bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

HAYAT FELÇ OLDU, EKİPLER SEFERBER OLDU

Sağanak yağışın ardından bölgede oluşan hasarın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Su baskınlarının etkili olduğu köy ve ilçelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.