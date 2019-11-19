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Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

15 yaşındaki Nisa Camadan, 2.5 yıl önce abisinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde dünya üçüncüsü olarak Türkiye'nin bayrağını gururla dalgalandırdı.

AA | 19.11.2019 - 14:32..
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Yalova'nın Termal ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Nisa Camadan, abisinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşi sporunda Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etti.

Kısa sürede kendini geliştirerek Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu Camadan, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele etti.

Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Avrupa şampiyonluğu derecesiyle Türkiye'ye dönen Camadan, geçen ay da Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Şampiyonası'na katıldı.

Başarılı bir performans sergilemesine rağmen hedeflediği şampiyonluğu kıl payı kaçıran Camadan, Türkiye'ye dünya üçüncülüğünü kazandırmanın gururunu yaşadı. Dünya Büyükler Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Camadan, altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

'ERKEK SPORU' DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Nisa Camadan, ağabeyinin 6 yıldır müsabakalara katıldığı bilek güreşinde Avrupa üçüncüsü olması ve kendisini teşvik etmesi üzerine bu spora başladığını söyledi.

Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu derecelerinin ardından Romanya'daki dünya şampiyonasında sağ ve sol kolda üçüncülüğü elde ettiğini belirten Camadan, sözlerini, "Antrenörüm Engin Terzi ve ağabeyim sayesinde buralara kadar gelebildim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi hocasına sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın en iyisi ile çalışıyorum, onun için ne kadar şükretsem azdır. Bu spordaki en büyük hedefim büyükler dünya şampiyonluğu. Daha uzun bir yol var önümde ama inşallah bir gün olurum." dedi.

Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

"BU DÜŞÜNCELER DEĞİŞTİ

Bilek güreşine başladığında çevresindekilerin "erkek sporu" diyerek bu branşı yapmasını istemediğine dikkati çeken Camadan, kazandığı başarılar sayesinde bu düşüncenin değiştiğini anlattı.

"Kolların çok kalınlaşır", "Çok kaba görünürsün" gibi söylemlerle sık karşılaştığını dile getiren Camadan, "Ben bu düşüncelere aldırış etmedim. Bilek güreşi çoğu ülkede tanınan ve yapılan bir spor ama 'sadece erkekler yapabilir' diye bir şartı yok, herkes yapabilir. Zorlukları var, sıkı antrenman yapmak, sakatlıklarla ilgilenmek gerekiyor. Zorlanıyoruz ama çalışmadan karşılığını alamayız. Bu sporu merak edip bana soranlar oluyor hatta birkaç kız arkadaşımın bu spora başlamasını sağladım." ifadesini kullandı.

Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

Bilek güreşçisi Nisa dünya üçüncüsü oldu

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