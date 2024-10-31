1 kilogram mercimekten kaç kişilik mercimek çorbası çıkar?

Hüseyin Topuz

Mercimek çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Hem besleyici hem de pratik bir yemek olmasıyla bilinen mercimek çorbası, sofralarda sıkça yer alır. Özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu lezzet, her evde farklı tariflerle hazırlanabilir.

Mercimeğin protein ve lif açısından zengin olması, çorbayı sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek haline getirir.

1 kilo mercimekten ne kadar çorba çıkacağı merak edilen bir konudur. Peki, 1 kilo mercimekten kaç kişilik mercimek çorbası çıkar?

İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

1 kilo mercimekten yaklaşık olarak 18-20 kişilik mercimek çorbası çıkabilir. Bu sayı, çorbanın yoğunluğuna ve kullanılan diğer malzemelere bağlı olarak değişebilir.

Eğer çorbayı daha sulu yaparsanız, kişi sayısı artabilir; daha yoğun yaparsanız, azalabilir.

Ayrıca, mercimek çorbasına eklenen soğan, havuç, patates gibi malzemeler de porsiyon sayısını etkileyebilir.