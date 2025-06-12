1 Temmuz’dan itibaren internete zam geliyor: İşte yeni tarifeler…

Haber Merkezi

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sabit internet hizmetlerinde fiyat artışına gidiyor.

ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan yeni tarifelerde, limitsiz paketlerde ortalama %20'lik bir zam uygulanacak.

Düşük hızda internet kullanan aboneler için zam oranı %27’ye kadar çıkarken, en yüksek hız olan 1000 Mbps paketlerinde artış %10 seviyesinde tutulacak.

Zamlı fiyatlar hem taahhütlü hem de taahhütsüz paketlere yansıyacak. Ancak, mevcut taahhüt süresi devam eden abonelerin faturalarında bir değişiklik yapılmayacak.

Öte yandan, taahhüdünü yenilemek isteyenler yeni tarifeler üzerinden işlem yapacak. Aboneliğini taahhüt bitmeden iptal eden kullanıcılar ise cayma bedelini zamlı fiyatlar üzerinden ödeyecek.

İşte zamlı tarifler: