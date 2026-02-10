10-19 Şubat 2026: KOOP Market'te "Hoşgeldin Ramazan" fırsatları...

- TK KOOP Market, Ramazan öncesi birçok kategoride indirimli ürünler sunarak tasarruf fırsatları sağlıyor.
- İndirimler, temel gıda ve mutfak ihtiyaçlarından temizliğe kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.
- Kampanya, 19 Şubat'a kadar geçerli olup vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte alışveriş hazırlıkları hız kazanırken, marketlerin indirim kampanyaları da peş peşe duyurulmaya başladı.
Bu kapsamda TK KOOP Market, Ramazan öncesine özel hazırladığı indirim afişlerini paylaştı.
Temel gıda ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden kahvaltılıklara kadar birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar sunuluyor.
Ramazan sofralarını daha ekonomik şekilde hazırlamak isteyenler için avantaj sağlayan kampanyada indirimlerin 19 Şubat tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.
Uygun fiyatlı ürünlerle bütçeye destek olan TK KOOP Market’in haftanın bereketli fırsatları, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
İşte, KOOP Market'te 10-19 Şubat fırsatları...