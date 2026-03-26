Yapay zeka o skoru verdi: Romanya - Türkiye maçında tabela kaçı gösterecek

2026 Dünya Kupası hayallerimiz için geri sayım başladı! Ay-Yıldızlı ekibimiz, Play-off yarı finalinde kendi saha ve seyircisi önünde Romanya'yı ağırlıyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu dev randevuda Bizim Çocuklar’ın tek hedefi galibiyet.

İşte kritik maçın detayları ve yapay zekanın skor tahmini…

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Romanya’yı karşı karşıya getirecek mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YAPAY ZEKA SKORU TAHMİN ETTİ

A Milli Takımımız’ın Dünya Kupası yolundaki dev mücadelesini yapay zekaya sorduk. Gemini, Ay-yıldızlıların 2-0’lık skorla galip geleceğini tahmin etti.