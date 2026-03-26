Türkiye bu modelleri seçti: İşte şubat ayında en çok satan otomobiller

Otomotiv sektöründe şubat ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin paylaştığı rakamlara göre pazarda sınırlı bir daralma yaşandı. İşte şubat ayında en çok satan otomobiller…
Mart ayıyla birlikte otomobil piyasasında hareketlilik arttı.
Markalar güncel fiyat listelerini açıkladı. Bazı modellerde artış dikkat çekerken bazılarında fiyatların sabit kaldığı görüldü.
Öte yandan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin paylaştığı şubat ayı verileri, Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarını da ortaya koydu.
İşte şubat ayında en çok satan otomobiller:
ŞUBAT AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER
Renault: 11.898 adet
Peugeot: 8.244 adet
Fiat: 7.542 adet
Toyota: 7.535 adet
Volkswagen: 5.580 adet
Opel: 5.237 adet
Ford: 5.099 adet
Hyundai: 4.960 adet
Citröen: 4.885 adet
Skoda: 3.323 adet
Togg: 2.950 adet
Mercedes-Benz: 2.185 adet
Kia: 2.056 adet
BMW: 1.677 adet
Chery: 1.618 adet
Nissan: 1.586 adet
KG Mobility – Ssangyong: 1.487 adet
BYD: 1.428 adet
Audi: 1.389 adet
Mini: 1.301 adet