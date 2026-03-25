Karga uğursuzluk mu getirir? Karga ötmesi neyin alametidir? İslam dininde karganın önemi

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan görüntülerde, çok sayıda karganın aynı anda uçması ve ötmesi "uğursuzluk" olarak yorumlanarak İslam diniyle ilişkilendirildi.

Kargaları gören vatandaşlar ise bu konu hakkındaki detayları merak etti.

Ancak dini kaynaklar, bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Peki, karga ötmesi ne anlama geliyor? Kargalar uğursuzluk mu getirir? İslam dininde kargaların önemi ve bilgiler...

KARGA UĞURSUZLUK GETİRİR Mİ

İslam inancında, hayvanların davranışlarına uğursuzluk anlamı yüklemek doğru kabul edilmez.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, olayları kötüye yormayı hoş karşılamamış ve insanların her şeyi hayra yormasını öğütlemiştir. Bu nedenle karga ötmesini kötü bir işaret olarak değerlendirmek, İslam’ın temel yaklaşımıyla örtüşmez.

DİNİMİZDE KARGA

Kur’an’da ise karga, olumsuz bir sembol olarak değil, öğretici bir unsur olarak yer alır.

Kabil ile Habil kıssasında, Kabil kardeşini öldürdükten sonra ne yapacağını bilemez. Bunun üzerine Allah, ona bir karga gönderir.

Karga, toprağı eşeleyerek bir başka kargayı gömer ve Kabil de bu davranışı örnek alarak defin işlemini öğrenir.

Bu anlatım, karganın insan için yol gösterici bir rol üstlendiğini ortaya koyar.

KARGA ÖTMESİ NEYİN ALAMETİ

Bilimsel araştırmalara göre, kargaların toplu halde uçması veya ötmesi doğa olaylarıyla ilgilidir. Bu durum genellikle iletişim, beslenme ya da korunma davranışlarının bir parçasıdır.

Sonuç olarak, kargaların ötmesi ya da bir arada bulunması İslam’da uğursuzluk olarak değerlendirilmez.