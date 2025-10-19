10 TL'nin arkasında kim var? Cahit Arf'ı tanıyın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

10 Türk Lirası’nın arka yüzünde Prof. Dr. Cahit Arf yer alır.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli matematikçilerden biri olan Arf, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası bilim çevrelerinde de saygıyla anılan bir isimdir.

Onun adını taşıyan "Arf Sabiti" ve "Arf Halkaları" matematik literatürüne girmiş kavramlardır.

"10 TL'nin arkasında kim var" diye merak edenler için Cahit Arf hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

İşte, hayatı ve başarıları...

CAHİT ARF KİMDİR

Cahit Arf, Osmanlı döneminde Selanik’te dünyaya geldi. Balkan Savaşları’nın ardından ailesi İstanbul’a göç etti.

İlköğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’ne girdi. Matematikteki üstün başarısı, onu dönemin dikkat çeken öğrencilerinden biri haline getirdi.

1926’da Fransa’ya giderek École Normale Supérieure adlı seçkin yükseköğretim kurumunda matematik eğitimi aldı.

Burada modern cebir ve geometri alanında derin bir bilgi birikimi kazandı.

1932’de Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Erkek Lisesi’nde kısa bir süre öğretmenlik yaptı ve ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı.

AKADEMİK KARİYERİ

Arf, bilimsel kariyerinde hızla yükseldi.

1938’de doktorasını Almanya’nın Göttingen Üniversitesi'nde tamamladı.

Burada dünyaca ünlü matematikçi Helmut Hasse ile çalışarak, cebirsel sayı teorisi alanında önemli sonuçlara ulaştı.

Doktora tezi, daha sonra literatüre “Arf Halkaları” (Arf Rings) olarak geçecekti.

Türkiye’ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi’nde doçentlik ve profesörlük görevlerini yürüttü.

1950’li yıllarda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ne geçti. Uzun yıllar burada öğretim üyeliği yaptı, genç bilim insanlarının yetişmesine katkı sağladı.

BİLİMSEL KATKILAR

Cahit Arf’ın matematik dünyasına kazandırdığı iki temel kavram vardır:

Arf Halkaları (Arf Rings): Cebirsel yapıların özelliklerini inceleyen bu teori, matematikte hâlâ geçerliliğini korur.

Arf Sabiti (Arf Invariant): Kuadratik formlar ve topoloji alanında kullanılan, özel bir matematiksel sabittir.

Bu katkılar, Arf’ın adını uluslararası düzeyde tanınır hale getirdi.

Bugün bile pek çok matematiksel çalışma “Arf Invariant” kavramını referans olarak kullanır.

KURUMSAL KATKILAR

Cahit Arf, sadece akademisyen değil, aynı zamanda bilim politikasına yön veren bir isimdi.

TÜBİTAK’ın kuruluş çalışmalarında aktif rol oynadı ve Bilim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Türk Matematik Derneği’nin yeniden yapılandırılmasında öncülük etti.

İstanbul ve Ankara üniversitelerinde matematik eğitiminin modernleşmesi için önemli reformlar gerçekleştirdi.

ÖDÜLLERİ

1948: İnönü Armağanı

1974: TÜBİTAK Bilim Ödülü

1980: İstanbul Üniversitesi Fahri Profesörlük unvanı

1990: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onursal Doktora

1993: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Cahit Arf’ın adı ayrıca, TÜBİTAK tarafından verilen “Prof. Dr. Cahit Arf Bilim Ödülü” ile yaşatılmaktadır.

CAHİT ARF'IN VEFATI

Cahit Arf, 26 Aralık 1997’de İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Ardında, Türkiye’nin bilimsel kimliğini güçlendiren yüzlerce öğrenci, onlarca araştırma ve kalıcı bir fikir mirası bıraktı.

Bugün 10 Türk Lirası’nın arka yüzünde yer alan portresi, onun bilime yaptığı katkıların ulusal bir sembolüdür.

Adı, ODTÜ ve TÜBİTAK kampüslerinde yer alan binalarda, bilim ödüllerinde ve ders kitaplarında yaşamaya devam etmektedir.

NEDEN BANKNOTTA

10 TL’ye Cahit Arf’ın seçilmesinin nedeni, matematiğin evrensel bir dil olduğunu simgelemesi ve Arf’ın bu alandaki üstün başarılarıdır.

Arka plandaki geometrik desenler ve matematiksel formüller, Arf’ın soyut düşünceye dayalı dünyasını temsil eder.