100 bin TL'lik soru gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

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ATV ekranlarının popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması geçtiğimiz gün yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu.
Yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 100.000 TL'lik o soru.
Toplam yüz ölçümleri düşünüldüğünde Türkiye'nin içine en fazla kaç adet Konya ili sığar?
A) 9
B) 19
C) 29
D) 39
Yarışmacı bu soruda çift joker hakkını kullanarak B şıkkı dedi ve doğru cevabı verdi.