100 kişiden yalnızca 1’i başarılı olabildi! Resimdeki gizemli kadını 11 saniyede bulan bulan ajan sayılıyor Bu optik illüzyonda, bir resmin içinde saklı bir kadının imajını bulmanız gerekiyor. Ancak unutmayın, bu görevi tamamlamak için sadece 11 saniyeniz var ve acele etmeniz gerekiyor!

ensonhaber.com

Görsel bulmacalar, sanat, psikoloji ve günlük yaşamın iç içe geçtiği gizemli dünyaları keşfetmenin kapısını aralıyor.

Bu bulmacalar, beyin anatomisinden tutun da algıya kadar pek çok unsuru kucaklayarak, sadece bir resme bakmanın ötesine geçiyor.

Bugün, bir optik illüzyonla karşı karşıyayız.

Gözlerimizi ve zihnimizi zorlayarak, resmin içinde gizlenmiş bir detayı bulmak için bilişsel yeteneklerimizi devreye sokacağız.

Ancak bu sadece bir resimdeki figürü bulmaktan ibaret değil. Aslında, bu görsel deneyim, beyinlerimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Yukarıdaki paylaşılan görselde bir kedi ağzıyla fare tutuyor.

Ancak dikkatli bakıldığında kedinin ve farenin dışında bir figür daha fark edeceksiniz.

Evet, resimde bir kadın yüzü gizli. Bu yüzü bulabilmek için 11 saniyeniz var.

Süreniz doldu. Testi belirtilen sürede çözebildiyseniz tebrik ederiz.

Ancak cevapla ilgili hala bir yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki resme göz atın.