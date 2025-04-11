11 Nisan 2025 Cuma maç takvimi: Bugün kimin maçı var?

Hüseyin Topuz
11 Nisan Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
20:00 Samsunspor - Galatasaray
İtalya Serie A
21:45 Udinese - Milan
Fransa Ligue 1
21:45 Lens - Reims
Almanya Bundesliga
21:30 Wolfsburg - RB Leipzig
İspanya La Liga
22:00 Valencia - Sevilla