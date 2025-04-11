11 Nisan 2025 Cuma maç takvimi: Bugün kimin maçı var?

Hüseyin Topuz

11 Nisan Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

20:00 Samsunspor - Galatasaray

İtalya Serie A

21:45 Udinese - Milan

Fransa Ligue 1

21:45 Lens - Reims

Almanya Bundesliga

21:30 Wolfsburg - RB Leipzig

İspanya La Liga

22:00 Valencia - Sevilla