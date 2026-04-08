Galatasaray’ın Göztepe karnesi: İşte aralarındaki son 10 maçın skoru

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 27. hafta karşılaşması bu akşam oynanacak.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi turnuvası sebebiyle Göztepe karşılaşması ertelenmişti.

Galatasaray, bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Kritik mücadele saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Mücadele öncesinde iki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalar merak konusu oldu.

İşte Aslan'ın Göztepe karşısındaki son 10 mücadelesi:

GALATASARAY - GÖZTEPE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

26 Ekim 2025: Galatasaray 3-1 Göztepe

24 Mayıs 2025: Göztepe 0-2 Galatasaray

4 Ocak 2025: Galatasaray 2-1 Göztepe

21 Şubat 2022: Göztepe 2-3 Galatasaray

26 Eylül 2021: Galatasaray 2-1 Göztepe

17 Nisan 2021: Göztepe 1-3 Galatasaray

22 Aralık 2020: Galatasaray 3-1 Göztepe

18 Temmuz 2020: Göztepe 1-3 Galatasaray

21 Aralık 2019: Göztepe 2-1 Galatasaray

26 Ocak 2019: Galatasaray 1-0 Göztepe