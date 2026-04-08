Galatasaray’ın Göztepe karnesi: İşte aralarındaki son 10 maçın skoru

Süper Lig'de lider Galatasaray, ertelenen Göztepe deplasman maçına çıkacak. Bu akşam oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma öncesi, Aslan'ın Göztepe karnesi merak konusu oldu. İşte iki takım arasında geçen son 10 maçın skoru...
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 27. hafta karşılaşması bu akşam oynanacak.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi turnuvası sebebiyle Göztepe karşılaşması ertelenmişti.
Galatasaray, bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Kritik mücadele saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Mücadele öncesinde iki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalar merak konusu oldu.
İşte Aslan'ın Göztepe karşısındaki son 10 mücadelesi:
GALATASARAY - GÖZTEPE ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
26 Ekim 2025: Galatasaray 3-1 Göztepe
24 Mayıs 2025: Göztepe 0-2 Galatasaray
4 Ocak 2025: Galatasaray 2-1 Göztepe
21 Şubat 2022: Göztepe 2-3 Galatasaray
26 Eylül 2021: Galatasaray 2-1 Göztepe
17 Nisan 2021: Göztepe 1-3 Galatasaray
22 Aralık 2020: Galatasaray 3-1 Göztepe
18 Temmuz 2020: Göztepe 1-3 Galatasaray
21 Aralık 2019: Göztepe 2-1 Galatasaray
26 Ocak 2019: Galatasaray 1-0 Göztepe