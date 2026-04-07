Bakanlık'tan ücretsiz Tunus gezisi: Başvuru ekranı ve şartlar

Türkiye - Tunus Uluslararası Gençlik Değişimi Programı, 1 Haziran 2026 tarihinde Türkiye’den Tunus’a gerçekleştirilecek gidiş ile başlayacak olup, 6 Haziran 2026 tarihinde Türkiye’ye dönüş ile sona erecektir.

Program süresince katılımcılar; Tunus’un öne çıkan tarihî, kültürel ve kurumsal merkezlerini yerinde inceleme imkânı bulacaktır.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 6 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olup, 10 Nisan 2026 günü saat 23:59’da sona erecektir.

Başvurular yalnızca çevrim içi başvuru sistemi (e-Genç) üzerinden alınacaktır. E-posta, fiziki veya sistem dışı yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru tarihi itibarıyla 18–25 yaş arasında olmak (01.01.2001 – 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş olmak).

Üniversitelerin lisans, ön lisans veya lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci olmak veya bu alanlardan mezun olmak,

Asgari düzeyde İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (Programa kabul alınması halinde yabancı dil bilgisi için teyit edici belge istenebilir veya bulunmaması halinde İngilizce mülakat gerçekleştirilebilir.),

Uluslararası bir programda Türkiye’yi temsil edebilecek yetkinliklere sahip olmak,

Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif bir şekilde yer almak,

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir Gençlik Merkezine kayıtlı (aktif üye) olmaları,

Gençlik merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol alıyor olmak veya programın ardından rol alacağını taahhüt etmek,

Seyahat için engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Yürürlükteki kanunlara göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

