55 yaşındaki efsane futbolcu sahalara geri döndü: İşte yeni takımı

Futbol kariyerinde uzun yıllar Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Jari Litmanen, yıllar sonra aldığı kararla yeniden gündeme geldi.

Özellikle Ajax formasıyla sergilediği performansla unutulmazlar arasına giren deneyimli isim, yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

55 yaşındaki Litmanen’in hangi takım için forma giyeceği ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

55 YAŞINDA FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Kariyerinde Ajax, FC Barcelona ve Liverpool FC gibi dev kulüplerin formasını giyen Litmanen, 2012 yılında HJK Helsinki ile profesyonel kariyerini sonlandırmıştı.

Ancak efsane futbolcu, aradan geçen yılların ardından yeniden yeşil sahalara çıkma kararı aldı. 55 yaşındaki Litmanen, Estonya ekiplerinden Kalev Tallinn III ile anlaşma sağladı.