11.000 TL taksitle ev satışı başladı; İşte şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekliyor.
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Çankırı da TOKİ'nin yeni konut satışlarından yararlanacak şehirler arasında yer alıyor.
Çankırı Kurşunlu'da düzenlenen projede 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire satışa sunulacak.
Bu daireler, dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme seçenekleri sunarak büyük ilgi görüyor.
BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde büyük bir konut satışına daha imza atıyor.
TOKİ'nin düzenlediği projede, 3. ve 4. etaplarda yer alan 211 konut satışa sunulacak. Bu projede toplam 195 adet 2+1 daire ve 16 adet 3+1 daire bulunuyor.
TOKİ'nin satışta sunduğu daireler, 120 ay vadeli ödeme planı ve düşük taksitlerle alıcılarını bekliyor.
Çankırı Kurşunlu’daki 211 konut için başvurular, 7 Nisan 2025 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.
Vatandaşlar, başvuru sırasında gerekli belgeleri tamamlayarak, başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.