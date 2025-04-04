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11.000 TL taksitle ev satışı başladı; İşte şartları

11.000 TL taksitle ev satışı başladı; İşte şartları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul, Ankara, Çankırı ve diğer illerde 200’ün üzerinde dairenin satışa sunulacağı duyuruldu.