12-13 Ocak tarihlerine dikkat! Zaman daraldı, köprüden önce son çıkış... Meteoroloji uzmanları 12-13 Ocak tarihlerine dikkat çekerek Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşları uyardı. İstanbul’a dikkat çeken uyarı için “vade daraldı” sözleri kullanıldı. Hazır olun, geliyor…

ensonhaber.com

İstanbul'da yaşayanlar, yaklaşan hava durumu ile ilgili merak içindeler.

Aynı merak diğer Marmara Bölgesi illeri olan Kocaeli, Bursa, Sakarya, Bolu ve Düzce'de de hüküm sürüyor. İnsanlar, kendilerine kar yağacak mı yoksa yağışlardan mahrum mu kalacaklarını öğrenmek istiyorlar.

İstanbul'un kapısına dayanan ilk hava sistemlerinin, beklenen kar yağışlarını getirmediği görüldü.

Ancak, güvenilir tahminleriyle tanınan Hava City, dikkat çekici bir tahminde bulundu.

12 ve 13 Ocak 2024 tarihlerine dikkat çekerek vatandaşları uyaran meteoroloji kaynağı, “Köprüden önce son çıkış” dedi.

Cuma akşamından başlıyor

Meteoroloji kaynağı Hava City, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı ile yılın ilk karını müjdeledi. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Artık önümüzde Cuma akşamı ve Cumartesi için beklenen, kar için soğuğu yerinde ancak yağış konusunda yetersiz görünen bir sistem var. Birçoğunuz İstanbul için ümidi kesmiş olsanız da, dün akşam bahsettiğim o Batı Karadeniz açıklarında görülmeye başlayacağını söylediğim yağışlar an itibariyle belirmiş durumda.

İstanbul, coğrafyasıyla çok kez milyon dolarlık süper bilgisayarların model çıktılarını alt etmiş bir sürprizler şehridir. Bunu tekrarlaması için bu akşamki tüm modellerin 12z çıktılarını dikkatlice takip edeceğiz. Çünkü vade daraldı, artık köprüden önce son çıkış! Herkes bu akşam buralarda olsun..."