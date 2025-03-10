12 ilde daha kullanılmaya başlanacak! Yalnızca ulaşım değil o alanlarda tek kart devreye giriyor

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde ulaşımı kolaylaştıran Türkiye Kart projesinin 12 yeni ilde daha hizmete gireceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, PTT’nin hizmet ağını genişlettiğini ve Türkiye Kart’ın daha fazla şehirde kullanılabilir hale getirileceğini belirtti.

Ayrıca, Türkiye Kart’ın ülke çapında yaygınlaştırılmasının hedeflendiğinin de altı çizilerek vurgulandı. Sistemin, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm toplu taşıma ağlarında geçerli hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, sistemin aşamalı olarak devreye alınacağını ve tüm şehirlerde tam entegrasyon sağlandıktan sonra Türkiye genelinde tek kart uygulamasına geçileceğini ifade etti.

ULAŞIMLA SINIRLI KALMAYACAK

Ulaşımda tek kart döneminin kapılarının aralayan Türkiye Kart bununla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda bankacılık ve finansal işlemlerde de kullanılabilecek.

Böylece sadece toplu taşımada değil, alışveriş gibi günlük harcamalarda da avantaj sağlayacak. PTT'nin geniş hizmet ağıyla entegre olan sistem, ödeme kolaylığı sunarak vatandaşların hayatını daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

12 İLDE DAHA DEVREYE GİRİYOR

Pilot uygulaması Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul (Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı) gibi şehirlerde başlatılan Türkiye Kart, bu yıl içinde Ankara, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis ve Çorum’da da devreye alınacak.