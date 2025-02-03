12 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte A Spor'un yayınlayacağı maçlar...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 2. maçlar için geri sayım başladı. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçları 4-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

A Spor'un 4-6 Şubat tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.

Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

İşte bu hafta A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...

4 Şubat Salı

13:00 Kocaelispor - Sivasspor

15:30 Başakşehir - Çorum FK

18:00 Konyaspor - Eyüpspor

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor

5 Şubat Çarşamba

13:00 İskenderunspor - Trabzonspor

15:30 Bodrumspor - Antalyaspor

18:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor

6 Şubat Perşembe

13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16:00 Boluspor - Galatasaray

18:30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük FK

20:45 Göztepe - Gaziantep FK

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor