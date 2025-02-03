12 maç A Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte A Spor'un yayınlayacağı maçlar...

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 2. maçlar için geri sayım başladı. Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçları 4-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
A Spor'un 4-6 Şubat tarihleri arasında yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarının detayları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
İşte bu hafta A Spor'da ekrana gelecek maçların programı...
4 Şubat Salı
13:00 Kocaelispor - Sivasspor
15:30 Başakşehir - Çorum FK
18:00 Konyaspor - Eyüpspor
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Şubat Çarşamba
13:00 İskenderunspor - Trabzonspor
15:30 Bodrumspor - Antalyaspor
18:00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü
20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor
6 Şubat Perşembe
13:00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16:00 Boluspor - Galatasaray
18:30 Alanyaspor-Fatih Karagümrük FK
20:45 Göztepe - Gaziantep FK