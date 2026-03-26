Brezilya - Fransa maçı şifresiz yayınlanacak: İşte saati ve kanalı

Futbolseverlerin merakla beklediği Brezilya - Fransa karşılaşması için geri sayım başladı.

Maçın saat bilgisi ve yayın kanalı ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak dev mücadele öncesinde yayın detayları netleşti.

Yıldız isimlerin sahne alacağı karşılaşma, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BREZİLYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya - Fransa mücadelesi saat 23.00’te başlayacak.

Dev karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.