14 Nisan şifresiz maç programı: 3 maç TRT Spor'da şifresiz
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 14 Nisan 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte bugünün maç programı...

14 Nisan Pazartesi

14:00 Bandırmaspor - Iğdır FK

17:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor

20:00 Kocaelispor - Yeni Malatyaspor

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Hüseyin Topuz
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