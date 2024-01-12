14 Ocak'a dikkat! Türkiye için dönüm noktası: Böyle bir sabah daha olmayacak... Tarih verildi, vatandaşlar uyarıldı! Meteorolojik verilere göre 14 Ocak Pazar sabahı Türkiye, yılın en soğuk anlarına şahit olacak.

ensonhaber.com

Soğuk havaların etkisi altına giren Türkiye'de yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor.

Meteoroloji uzmanları sık sık soğuk hava dalgası ve etkilenecek bölgelere dair uyarılarda bulunuyor.

Türkiye için son uyarı dikkatleri çekti.

14 Ocak Pazar sabahına uyanan vatandaşlar, bir ilk ile karşı karşıya kalacak.

Tir tir titretecek

Sosyal medyada meteoroloji uzmanlarının yayınladığı harita, hava durumunu gözler önüne serdi.

Soğuk hava, ülkemizde kuzeyden yaklaşıyor.

Buna göre, 14 Ocak Pazar günü ülkemizde şuana kadar ki süreçte yeni yılın en soğuk sabahı olması bekleniyor.

Vatandaşların bu soğuğa göre önlem alması tavsiye ediliyor.