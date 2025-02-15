14 Şubat reyting sonuçları: Zirve değişmedi! Kızılcık Şerbeti, Survivor, Yalı Çapkını...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 ŞUBAT CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", Total kategorisinde zirveye yerleşti. Atv'nin "Esra Erol’da" programı ikinci sırada yer alırken, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar" ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

AB kategorisinde de "Kızılcık Şerbeti" dizisi ilk sıraya yükseldi. Onu sırasıyla "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti ve "Esra Erol’da" programı izledi.

ABC kategorisinde de "Kızılcık Şerbeti" dizisi zirveyi korudu. İkinci sırada yine "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer alırken, üçüncü sırayı "Esra Erol’da" programı aldı.