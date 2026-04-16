Çocuklarda şiddet eğilimi: En sık görülen 6 belirti

Ebeveyn olmak, dünyanın da en zor mesleği...

Evlatlarımıza gözümüz gibi bakarken, bakıp da göremediklerimiz de olabiliyor.

"Benim çocuğum yapmaz" diye düşündüğümüz birçok şey, acı tecrübemiz oluyor.

Yalnızca ülkemizde de değil, bütün dünyada "şiddete meyilli çocuk"lardan bahseder olduk.

Yaşanan üzücü olaylar, çocuklarda şiddete eğilimin "erken fark edilme" önemini gösteriyor.

Masum gibi görünen bazı davranışlar, aslında çoktan olacak olanların sinyalini veriyor.

Anne babalar bazen kendi evlatlarına yakıştıramasalar bile bazı davranışların görmezden gelinmesi, sorunun büyümesine neden olabiliyor.

Şiddete eğilimli çocuklar, aslında öncesinde fark edilebilecek işaretler barındırıyor.

İşte, masum gibi görünebilen ama dikkate alınması gereken o davranışlar...

1. Küçük yaşta başlayan fiziksel tepkiler

Çocuğun öfkelendiğinde vurma, itme ya da ısırma gibi davranışlara başvurması ve bunun sıklaşması, dikkat edilmesi gereken ilk sinyallerden biridir.

Minik ve masum görünen bu şiddetlerin görmezden gelinmesi, ileriye dönük daha ciddi ve büyük sorunlar doğurabilir.

2. Empati eksikliği

Karşısındakinin canının yanmasına kayıtsız kalmak, özür dilemekte zorlanmak ya da yaptığı davranışı "hak etti”" diyerek savunmak önemli bir uyarıdır.

Empati kuramayan çocuklar, şiddetin de sonuçlarını düşünemeyebilir.

3. Öfke kontrolünde zayıflık

Basit bir hayal kırıklığında bile aşırı tepki vermek, bağırmak, eşyaları fırlatmak gibi davranışlar, duygusal kontrol sorununa işaret eder.

4. Güçsüze yönelen davranışlar

Kendisinden küçük çocuklara ya da hayvanlara zarar verme eğilimi, şiddetin yön bulmaya başladığını gösterir.

5. Şiddeti normalleştiren dil

"Döverim", "vururum" gibi ifadeleri sık kullanmak ve bunu bir çözüm yolu olarak görmek, davranışın zihinsel olarak da kabul edildiğini gösterir.

Dile yansıyan, çok geçmeden eyleme de dökülecektir.

6. Aşırı içe kapanma ve bastırılmış öfke

Bazı çocuklar öfkelerini dışa vurmak yerine tamamen içlerine atar.

Aşırı sessizleşme, duygularını paylaşmama ve sosyal olarak geri çekilme gibi davranışlar, bastırılmış öfkenin işareti olabilir. Bu durum zaman zaman ani ve kontrolsüz patlamalara dönüşebilir.