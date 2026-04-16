TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz olacak

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’taki en kritik sınavlarından birini Sinop’ta vermeye hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı ekibimizin 18 Nisan Cumartesi günü güçlü rakibi İsviçre ile oynayacağı dev müsabaka öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) müjdeli haber geldi.

Sinop’ta oynanacak bu tarihi karşılaşmayı, tüm taraftarlar stadyumda ücretsiz olarak takip edebilecek.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadın A Millî Takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan Cumartesi günü Sinop'ta İsviçre ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.”