15 yaşını geçen araç sahipleri dikkat: O belgeyi almayan yandı! Son tarih 1 Ağustos

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan, "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022 yılında yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik hakkında yapılan değişikliklerin ardından 15 yaşını geçen araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler dikkat çekti.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

SİSTEM DEĞİŞTİ!

Yapılan düzenlemenin ardından, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışına çıkarılırken, yetki belgesi, denetim ve muayene süreçlerinde değişikliklere gidildi.

Yeni yönetmelik kapsamında, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre iştigal edilen faaliyet alanlarına uygun yetki belgelerinden herhangi birine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişiklikte ise, model yılı itibarıyla 15 yaşı geçmiş ve bu nedenle "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" düzenlenemeyen araçların, uygun üstyapılarla değiştirilerek ve belgelendirmeleri mevzuata uygun yapılarak, bozulabilir gıda taşımacılığında kullanımına devam edilebileceği belirtildi.

Şartları sağlamadığı ve aykırı hareket ettiği için idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, cezanın tebliğine müteakip söz konusu ihlali düzeltmesi için tanınan süre 30 günden 90 güne çıkarıldı.