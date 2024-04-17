16 Nisan reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini devirdi, zirveye yerleşti 16 Nisan 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 Nisan Salı reyting sonuçları

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “Survivor All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise “Mehmed: Fetihler Sultanı” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise “Survivor All Star” yer aldı.