16 Nisan reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini devirdi, zirveye yerleşti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
16 Nisan Salı reyting sonuçları
Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “Survivor All Star” programı yer aldı.
AB’de 1. sırada “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise “Mehmed: Fetihler Sultanı” yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Bahar”, 2. sırada “Bahar” özet bölümü, 3. sırada ise “Survivor All Star” yer aldı.