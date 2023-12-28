17 bin 2 lira açıklandı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Net cevap... 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücret için "ikinci zam" konusu merak edildi. Peki, yeniden zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte net cevap...

ensonhaber.com

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret, 27 Aralık'ta açıklandı.

İşçi, işveren ve hükümetin pazarlığı ile sonuçlanan rakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Yüzde 49.11 oranında yapılan zam ile birlikte, yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2024'ten geçerli olacak zamlı asgari ücret için vatandaş merak ettiklerini gündeme taşıdı.

Akıllardaki bir soru ise "ara zam", veya "ikinci zam" konusu oldu.

OVP kapsamında yeni ekonomik kararlar alan Türkiye, emin adımlarla ilerliyor.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete uygulanan ek zammın 2024'te olup olmayacağı merak ediliyor.

Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte ara zam hakkında detaylar...

Tek zam

Bakan Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyledi.

2024 yılı için ara bir zam söz konusu olmayacak. Asgari ücret tutarı, yıl boyunca geçerli olacak.