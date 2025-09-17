17 Eylül Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

17 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var?

İşte, 17 Eylül Çarşamba maç programı...

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Kasımpaşa

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Olympiakos - Pafos FC

19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

22:00 Bayern Münih - Chelsea

22:00 Liverpool - Atletico Madrid

22:00 PSG - Atalanta

22:00 Ajax - Inter

Ziraat Türkiye Kupası

14:00 Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor

14:30 Kahramanmaraşspor - Karaman Futbol Kulübü

14:30 Dersimspor - Şanlıurfaspor

14:30 Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK

14:30 Yeşilyurt Belediyespor - Adana 01 Futbol Kulübü

15:00 Galata - Beykoz Anadolu

15:00 GMG Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

15:00 Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

15:00 Silivrispor - Beyoğlu Yeniçarşıspor

15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebze Spor Kulübü

15:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - 1461 Trabzon FK

15:00 K.Çekmece Sinopspor - İnegölspor

15:00 Belediye Kütahyaspor - Altınordu

15:00 Erbaaspor - Pazarspor

15:00 Kepezspor FAŞ - Denizli İY Güreller

15:00 Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklalspor

15:00 Somaspor - Çankaya SK

16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor

18:00 Elazığspor - 12 Bingölspor

19:00 Balıkesirspor - Yeşil Yalova FK

19:00 Orduspor 1967 SK - Sebat Gençlik SK

19:00 Karşıyaka - Bursa Yıldırımspor

19:00 24Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

19:00 Bornova 1877 - Aliağa Futbol A.Ş.

19:00 Menemen FK - Eskişehir Anadolu SF

19:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor