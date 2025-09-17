17 Eylül Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
17 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var?
İşte, 17 Eylül Çarşamba maç programı...
Süper Lig
20:00 Samsunspor - Kasımpaşa
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor
20:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Olympiakos - Pafos FC
19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt
22:00 Bayern Münih - Chelsea
22:00 Liverpool - Atletico Madrid
22:00 PSG - Atalanta
22:00 Ajax - Inter
Ziraat Türkiye Kupası
14:00 Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor
14:30 Kahramanmaraşspor - Karaman Futbol Kulübü
14:30 Dersimspor - Şanlıurfaspor
14:30 Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK
14:30 Yeşilyurt Belediyespor - Adana 01 Futbol Kulübü
15:00 Galata - Beykoz Anadolu
15:00 GMG Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
15:00 Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
15:00 Silivrispor - Beyoğlu Yeniçarşıspor
15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebze Spor Kulübü
15:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - 1461 Trabzon FK
15:00 K.Çekmece Sinopspor - İnegölspor
15:00 Belediye Kütahyaspor - Altınordu
15:00 Erbaaspor - Pazarspor
15:00 Kepezspor FAŞ - Denizli İY Güreller
15:00 Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklalspor
15:00 Somaspor - Çankaya SK
16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor
18:00 Elazığspor - 12 Bingölspor
19:00 Balıkesirspor - Yeşil Yalova FK
19:00 Orduspor 1967 SK - Sebat Gençlik SK
19:00 Karşıyaka - Bursa Yıldırımspor
19:00 24Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
19:00 Bornova 1877 - Aliağa Futbol A.Ş.
19:00 Menemen FK - Eskişehir Anadolu SF
19:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor