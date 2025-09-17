Abone ol: Google News

17 Eylül Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte, 17 Eylül Çarşamba gününün maç programı...

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 11:50
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

17 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var?

İşte, 17 Eylül Çarşamba maç programı...

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Kasımpaşa

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Olympiakos - Pafos FC

19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt 

22:00 Bayern Münih - Chelsea 

22:00 Liverpool - Atletico Madrid 

22:00 PSG - Atalanta 

22:00 Ajax - Inter

Ziraat Türkiye Kupası

14:00 Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor

14:30 Kahramanmaraşspor - Karaman Futbol Kulübü

14:30 Dersimspor - Şanlıurfaspor

14:30 Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfat SK

14:30 Yeşilyurt Belediyespor - Adana 01 Futbol Kulübü

15:00 Galata - Beykoz Anadolu

15:00 GMG Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor 

15:00 Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

15:00 Silivrispor - Beyoğlu Yeniçarşıspor 

15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebze Spor Kulübü 

15:00 Amasyaspor Futbol Kulübü - 1461 Trabzon FK 

15:00 K.Çekmece Sinopspor - İnegölspor 

15:00 Belediye Kütahyaspor - Altınordu

15:00 Erbaaspor - Pazarspor 

15:00 Kepezspor FAŞ - Denizli İY Güreller 

15:00 Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklalspor 

15:00 Somaspor - Çankaya SK 

16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor 

18:00 Elazığspor - 12 Bingölspor 

19:00 Balıkesirspor - Yeşil Yalova FK 

19:00 Orduspor 1967 SK - Sebat Gençlik SK 

19:00 Karşıyaka - Bursa Yıldırımspor 

19:00 24Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

19:00 Bornova 1877 - Aliağa Futbol A.Ş. 

19:00 Menemen FK - Eskişehir Anadolu SF

19:00 Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediyespor

