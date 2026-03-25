Fenerbahçe - Beşiktaş maçının bilet fiyatları: İşte en ucuz bilet

Lig’de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 5 Nisan tarihinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, dev maçın bilet fiyatlarını açıkladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbi öncesi bilet satışlarıyla ilgili detaylar açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri 27 Mart Cuma günü satışa sunulacak.
Kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları da duyuruldu.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL
VIP (FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas E BLOK): 28.150,00 TL