17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2024 güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu günlük olarak araştırılıyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette sık sık güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 17 Nisan 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.485,68 TL

Satış: 2.486,02 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.153,32 TL

Satış: 4.249,45 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 17,240,00 TL

Satış: 17.501,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.280,67 TL

Satış: 8.498,90 TL

Altın ons

Alış: 2.375,41 Dolar

Satış: 2.375,83 Dolar