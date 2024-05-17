19 Mayıs ücretsiz konserler 2024: İstanbul, Ankara, İzmir…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak.
Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler ve konserlerle, bu anlamlı günün 105. yıl dönümü heyecanla karşılanacak.
Milyonlarca vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla bu özel günü kutlamak için sokaklara dökülecek.
19 Mayıs etkinlik takvimi açıklandı ve bu yıl da birbirinden ünlü sanatçılar ücretsiz konserlerle sevenleriyle buluşacak.
İşte İstanbul, İzmir, Ankara 19 Mayıs etkinlik takvimi...
İstanbul 19 Mayıs etkinlikleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da başlayacak.
17 Mayıs günü; Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay sahne alacak.
18 Mayıs günü; Pera, Skapova, Can Koç, Al'York ve Arem Özgüç & Arman Aydın sahne alacak.
19 Mayıs günü; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.
İzmir 19 Mayıs etkinlikleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir Gençlik Festivali'nin yanı sıra 19 Mayıs Yol Koşusu düzenleyecek.
19 Mayıs Gündoğdu Meydanı’nda saat 21.00’de Sıla sahne alacak.
Ayrıca 19 Mayıs’ta Dikili'deki 75. Yıl Parkı'nda saat 21.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahneye çıkacak.
Ankara 19 Mayıs etkinlikleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konserler düzenlenecek ve konserler saat 20.00’de başlayacak.
17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Gülşen sahne alacak.
18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Murat Boz sahne alacak.
19 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Mor ve Ötesi sahne alacak.