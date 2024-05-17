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19 Mayıs ücretsiz konserler 2024: İstanbul, Ankara, İzmir…

19 Mayıs ücretsiz konserler 2024: İstanbul, Ankara, İzmir… 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs’ta konserler ve etkinlikler belli oldu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 19 Mayıs etkinlikleri...