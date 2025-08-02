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2 Ağustos Cumartesi İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
02.08.2025 14:05
2 Ağustos Cumartesi İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuru ile su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

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