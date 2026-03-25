Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın duruşma tarihi: Tahliye olacak mı

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesinin ardından gözler Mert Hakan Yandaş’a çevrildi. Peki, Mert Hakan Yandaş’ın duruşma tarihi ne zaman? Tahliye olacak mı?
“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı tahliye edildi.
Galatasaray forması giyen oyuncu hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti, verilen tahliye kararıyla Baltacı serbest bırakıldı.
Tahliye kararının ardından gözler, aynı soruşturma kapsamında adı geçen bir diğer futbolcu Mert Hakan Yandaş’a çevrildi.
Fenerbahçe’de forma giyen Yandaş’ın duruşma tarihi ve tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUŞMA TARİHİ NE ZAMAN?
Mahkeme heyeti, “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında adı geçen Mert Hakan Yandaş için ilk duruşma tarihi açıklandı.
Yapılan duyuruya göre duruşma 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bu duruşmada Yandaş, hakim karşısına çıkarak ilk kez savunmasını yapacak. Tahliye edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.