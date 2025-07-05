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2 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT, 5 Temmuz Cumartesi günü şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte TRT ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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2 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda bugün oynanacak 2 müsabaka TRT 1 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.

Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...

5 Temmuz Cumartesi

19:00 PSG - Bayern Münih (TRT 1)

23:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT 1)


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